Unwetter sorgten für Einsätze, die Woche bleibt regnerisch

Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) steht uns eine unbeständige und teilweise auch regnerische Woche bevor. Schon heute, Montag, ziehen deutlich mehr Wolken über Österreich als zuletzt, und auch Schauer sind häufiger dabei.

Bereits von Beginn an ist am Ostalpenrand und Südosten mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Tagsüber steigt die Neigung zu Niederschlägen verbreitet deutlich an. Punktuell sind einmal mehr große Regenmengen möglich. Am ehesten trocken bleibt es am Montag in den Regionen nördlich der Donau. Der Wind weht meist mäßig, im Norden auch lebhaft aus Ost bis Süd. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 24 Grad.