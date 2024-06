Unwetter: Schwere Hagelschäden in der Steiermark und Niederösterreich

Unwetter haben am Freitagnachmittag in der Steiermark und in Niederösterreich Millionenschäden in der Landwirtschaft verursacht. Rund 5.000 Hektar Fläche an landwirtschaftlichen Kulturen waren von Starkniederschlägen und Hagel betroffen, gab die Österreichische Hagelversicherung am Freitagabend bekannt.

Die angekündigten starken Gewitter haben laut ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Hagelversicherung einen landwirtschaftlichen Gesamtschaden von 2,7 Millionen Euro verursacht. Kein Wunder, waren die Hagelkörner bis zu fünf Zentimeter groß. Betroffen waren die Bezirke Leibnitz und Deutschlandsberg in der Steiermark sowie der Bezirk Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich.

Weiterhin hohes Unwetterpotenzial In der Steiermark wurden 3.500 Hektar Agrarflächen von den Unwettern in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden beträgt dort 1,9 Millionen Euro. In Niederösterreich waren es 1.500 Hektar, die Versicherung bezifferte die Schadenssumme mit 800.000 Euro. "Die Prognosen der Meteorologen weisen für das Wochenende weiterhin auf ein hohes Unwetterpotenzial hin", warnte der Sprecher der Österreichischen Hagelversicherung am Abend in einer Aussendung.

Laut der Unwetterwarnzentrale hat es am Freitag 27.000 Blitze gegeben. Die Prognose der UWZ: In der Nacht werden weitere gewittrige Schauer inneralpin durchziehen, die Unwettergefahr hält sich aber in Grenzen. Am Samstag folgt jedoch bereits die nächste Unwetterlage.