Unwetter in Kärnten: Fluss hat sich neues Bachbett gegraben

Auch am Freitag sind nach dem Unwetter vom Wochenende die Aufräumarbeiten in Kärnten weitergegangen. Neben Stall im Mölltal und Stockenboi war das Bundesheer in Feld am See im Einsatz, wo ein loser Felsbrocken eine Siedlung bedroht. Unterdessen wurde die ÖBB-Tauernschleuse zwischen Mallnitz in Kärnten und Böckstein in Salzburg wieder in Betrieb genommen.

Noch länger gesperrt bleiben wird die Fernverkehrsstrecke zwischen Spittal-Millstättersee und Bad Hofgastein, wie es von den ÖBB heißt, bleibt die Sperre noch bis nächste Woche Freitag, den 29. November, aufrecht. Für Fernverkehrszüge ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.