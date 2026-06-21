Überflutungen und Stromausfälle: Feuerwehren im Dauereinsatz
Zusammenfassung
- Eine Gewitterfront mit Starkregen und Windböen verursachte am Samstag in Kärnten rund 150 Feuerwehreinsätze, vor allem in den Bezirken Spittal an der Drau, Villach-Land und Klagenfurt-Land.
- In Greifenburg führten umgestürzte Bäume zu einem kurzfristigen Stromausfall, in Villach kam es zu überfluteten Kellern, Geschäften und Unterführungen, verletzt wurde niemand.
- Auch in der Steiermark sorgten heftige Gewitter für Einsätze wegen Hangrutschungen und Überflutungen, zudem wurden in Graz das Augartenfest abgesagt und der Straßenbahnverkehr teils unterbrochen.
Eine Gewitterfront mit viel Regen in kurzer Zeit und starken Windböen hat am Samstag in Kärnten für rund 150 Feuerwehreinsätze gesorgt. Laut der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) waren vor allem die Bezirke Spittal an der Drau, Villach-Land und Klagenfurt-Land betroffen.
Begonnen hatte die Einsatzreihe am frühen Nachmittag, in Greifenburg im oberen Drautal kam es wegen umgestürzter Bäume auch kurzfristig zu einem Stromausfall. Personen kamen laut LAWZ nicht zu Schaden.
Steiermark war ebenfalls betroffen
Gegen 17 Uhr zog die Unwetterfront über das Stadtgebiet von Villach und sorgte laut Mitteilung der Hauptfeuerwache Villach in kürzester Zeit für zahlreiche Schadensereignisse mit vollgelaufenen Kellern, überfluteten Geschäften und Unterführungen. Insgesamt wurden bis 21 Uhr rund 50 Einsätze im gesamten Stadtgebiet bewältigt, schilderte Hauptbrandmeister Alexander Scharf.
Auch in der Steiermark hatten am Samstagnachmittag heftige Gewitter sowohl im Mürztal als auch in Graz für zahlreiche Einsätze bei den Feuerwehren gesorgt.
Im Feuerwehrverband Mürzzuschlag musste nach den Gewitterentladungen mit Starkregen Hangrutschungen gesichert und überflutete Keller ausgepumpt werden. In Kapfenberg-Diemlach wurden durch den Starkregen ein Einkaufszentrum, mehrere Keller sowie eine Tiefgarage überflutet.
In Graz wurde nach dem Regenguss das Augartenfest abgesagt. Straßenbahnen blieben stehen, weil die Oberleitung in der Herrengasse beschädigt wurde.
Kommentare