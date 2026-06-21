Überflutungen und Stromausfälle: Feuerwehren im Dauereinsatz

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Eine Gewitterfront mit viel Regen in kurzer Zeit und starken Windböen hat am Samstag in Kärnten für rund 150 Feuerwehreinsätze gesorgt. Laut der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) waren vor allem die Bezirke Spittal an der Drau, Villach-Land und Klagenfurt-Land betroffen.

Begonnen hatte die Einsatzreihe am frühen Nachmittag, in Greifenburg im oberen Drautal kam es wegen umgestürzter Bäume auch kurzfristig zu einem Stromausfall. Personen kamen laut LAWZ nicht zu Schaden. Steiermark war ebenfalls betroffen Gegen 17 Uhr zog die Unwetterfront über das Stadtgebiet von Villach und sorgte laut Mitteilung der Hauptfeuerwache Villach in kürzester Zeit für zahlreiche Schadensereignisse mit vollgelaufenen Kellern, überfluteten Geschäften und Unterführungen. Insgesamt wurden bis 21 Uhr rund 50 Einsätze im gesamten Stadtgebiet bewältigt, schilderte Hauptbrandmeister Alexander Scharf.

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