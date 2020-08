Unwetter: Aufatmen nach Horror-Wochenende

Hunderte Feuerwehreinsätze, drei Tote und Schäden in Millionenhöhe – das ist die traurige Bilanz nach den Unwettern, die am Wochenende über Österreich zogen. Betroffen waren, bevor sich die Lage am Montag landesweit vorerst beruhigte, vor allem die Bauern im Südburgenland und in der Steiermark.

Sie wurden 2020 innerhalb von kurzer Zeit bereits zum zweiten Mal Opfer von Hagelunwettern, starkem Niederschlag und Sturm. 1,5 Millionen Euro dürfte der bereits gemeldete Schaden laut der österreichischen Hagelversicherung betragen.