Unterwegs mit den Gletscherforschern

Schauplatzwechsel vom Osttiroler in den Kärntner Teil des: Hier, am Rande der sich zurückziehenden Pasterze, haben Forscher den bisher spektakulärsten Fund gemacht: 16 Schichten, 2,6 Meter hoch, eine Abfolge von Torf, Ton und Sand, darin jede Menge organischer Materialien. Warum das aufschlussreich ist? Weil sich im Gatsch Holz, Pollen und Lebewesen verbergen, die sich datieren lassen und Rückschlüsse auf Vegetation und Klima der vergangenen 10.000 Jahre erlauben – „sofern wir die Finanzierung aufstellen“, sagt der GeografAndreas Kellerer-Pirklbauer, läuft behende über die verbliebenen Eisfelder der Pasterze und hebt an deren Rand triumphierend einen zwölf Kilo Zirbenstamm: „Zumindest 5500 Jahre alt“, schätzt der Forscher von der. „Wachstumszeit mindestens 200 Jahre“.

Riesige Zirben weit über der heutigen Baumgrenze? Für die Forscher keine Überraschung. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass sich der Name Pasterze vom slawischen pastirica ableitet, was „Hirtengegend“ heißt. Verbirgt sich unter dem nur scheinbar ewigen Eis also ein einst üppiges Almgebiet?