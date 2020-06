Vermisster Bruder kann nach 86 Jahren begraben werden

Die Bergung des Skeletts lief am 11. November an. Zagler stieg mit Höhlenrettern und Alpinpolizisten in den Untersberg. Er geht davon aus, dass der Verunglückte den 50 Meter tiefen Sturz in den Schacht nicht überlebt hatte und die Knochen im Laufe der Jahre von Regen- und Schmelzwasser immer tiefer in die Höhle geschwemmt wurden. "Wir haben eingesammelt, was möglich war, aber ab 300 Metern sind wir nicht mehr weitergekommen. Einige Knochen wird der Untersberg wohl für immer behalten", sagt Zagler.