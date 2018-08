Unsere Nachbarn fliegen auf das Air Race

Dabei muss man wissen, dass mit Martin Šonka und Petr Kopfstein zwei Überflieger der Air Race-Weltmeisterschaft aus Tschechien stammen. „Die Piloten haben mehrere Tausend Fans im Schlepptau“, sagt Leitner. Ähnlich wie bei Max Verstappen in der Formel 1 begleiten sie ihre Idole rund um den Erdball.

Gerade deshalb wurde das Rennspektakel in Wiener Neustadt diese Woche bei einer Pressekonferenz mit den tschechischen Top-Piloten vor 32 versammelten TV-Sendern und Medien in Prag präsentiert. Für die Besucher aus dem Ausland gibt es eigene Pakete, um mit Sonderbussen oder dem Zug zum Rennen anzureisen.

Die Kulisse von Wiener Neustadt und den Wiener Alpen wird jedenfalls nicht nur Zehntausenden Zuschauern vor Ort, sondern auch einem Millionenpublikum präsentiert.

Das Air Race wird via TV in 170 Länder übertragen. Damit erreicht man eine weltweite Breitenwirkung – ähnlich jener der Formel 1 oder anderen Sport-Großereignissen. Gerade in Hinblick auf die 2019 stattfindende Landesausstellung in Wiener Neustadt könnte die Werbung für die Region nicht besser sein, sagt der Geschäftsführer der Destination Wiener Alpen, Markus Fürst.

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung lässt jedenfalls in der Region kräftig die Kassen klingeln. „Zusammen mit den Nächtigungen und eben dem, was 40.000 Zuseher und Zuseherinnen vor Ort konsumieren, gehen wir in etwa von einem Umsatz aus, der sich um die drei Millionen Euro bewegen wird“, erklärt Carina Kitir von der Niederösterreich Werbung.

Schon jetzt sind an dem Rennwochenende kaum noch freie Zimmer in der Region zu bekommen. „Im Hinblick auf das Air Race wurden bei uns bereits zahlreiche Nächtigungen gebucht, am Rennwochenende ist das Hotel fast voll“, freut sich etwa Bettina Wülfrath vom 4* Asia Resort Linsberg. Das Rennen soll auch in den Folgejahren in NÖ stattfinden.