Unorganisierte Helfer bei Katastrophen als Problem

Der Bürgermeister und viele andere Betroffene nahmen an der Konferenz „Gemeinden und Naturkatastrophen“ an der Technischen Universität (TU) Wien teil. Während der zweitägigen Veranstaltung konnten sich Betroffene und Experten über die Risiken und Konflikte im Umgang mit Naturkatastrophen austauschen.

Ein Problem, mit dem Blaulichtorganisationen bei Naturkatastrophen immer wieder zu tun haben, sind unorganisierte freiwillige Helfer. „Die große Solidarität ist gut, denn anders würde Österreich wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn Leute mit Schaufeln ausgerüstet in Katastrophengebiete kommen und dort einfach los starten, dann behindern sie oft die geschulten Helfer bei ihrer Arbeit. Außerdem gehen diese Leute dann auch an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit und brauchen selbst Hilfe“, erklärt Arthur Schindelegger von der TU. Sein Appell an freiwillige Helfer: „Wenn man Hilfe leisten will, dann mit den Organisationen gemeinsam.“