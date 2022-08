Ungünstige Winde sorgten für Paragleiterunfälle in Kärnten

Ein 57-jähriger Paragleiterpilot aus Deutschland ist bei einem Flugunfall in Kärnten am Samstag schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde er unmittelbar nach dem Start auf der Emberger Alm bei Berg im Drautal (Bezirk Spittal an der Drau) von einer Böe erfasst, er stürzte aus 15 Metern auf den steilen Wiesenboden. Der Deutsche wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.

Zu einem weiteren Paragleiterungall kam es am Samstag in Treffen. Ein 25-jähriger Tiroler verlor beim Landeanflug stark an Höhe und wollte im Uferbereich des Ossiacher Sees beim Campingbad Annenheim notlanden. Wegen ungünstigen Windes streifte er einen Sonnenschirm und dann auch noch einen 41-jährigen Wasserretter. Während der 25-Jährige unverletzt blieb, wurde der Wasserretter leicht verletzt, er ließ sich im Landeskrankenhaus Villach ärztlich versorgen.