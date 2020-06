Unglück befürchtet: 83-jährige Innsbruckerin abgängig

In Innsbruck ist seit Samstag eine 83-jährige Frau abgängig. Laut Polizei wird ein Unglück bzw. ein Unfall befürchtet.

Die Pensionistin wurde zuletzt am Freitag im Restaurant "Culinarium" in der Innsbrucker Altstadt gesichtet. Sie kam nach dem Lokalbesuch allerdings nicht nach Hause, was ihren Ehemann veranlasste, tags darauf Anzeige bei der Polizei zu erstatten.