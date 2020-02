Mödling: 15-jähriges Mädchen vermisst

Seit vergangenem Mittwoch ist die 15-jährige Aneta Milic (Anni) aus Brunn am Gebirge abgängig. Die Schülerin verließ am Morgen normal das Haus und ging in die Schule in Baden. Zu Mittag erhielt die Mutter eine SMS von ihr: Das Mädchen wollte bei einer Freundin übernachten und würde daher nicht nach Hause kommen. Davon wusste die Freundin aber nichts.

Freunde der 15-jährigen wollen sie zuletzt gegen 16 Uhr am Bahnhof Meidling ( Wien) gesehen haben. Seitdem fehlt jede Spur, die Polizei ermittelt. "Noch wissen wir nichts genaues, aber wir ermitteln in alle Richtungen", so Heinz Holub, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich.