Unfallrisiko am Bauernhof drei Mal höher

Nach dem tragischen Unfall eines neunjährigen Buben in Saalfelden im Salzburger Pinzgau sind viele Fragen offen. Wie berichtet, war das Kind am Samstagvormittag am elterlichen Bauernhofs mit einem Hoftrac unterwegs. Das Fahrzeug kippte zur Seite, der Bub wurde eingeklemmt und starb kurz darauf im Krankenhaus. Ob das Kind unbeaufsichtigt war und wie es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt die Polizei. Aus Rücksicht seien die Eltern bisher nicht befragt worden, heißt es dort.