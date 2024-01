Unfall mit sechs beteiligten Autos im Pinzgau endete glimpflich

Ein Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen hat am Samstagvormittag auf der Pinzgauer StraƟe (B311) in WeiƟbach bei Lofer glimpflich geendet. Bei der Kollision wurde keine von den insgesamt 13 betroffenen Personen in einem Pkw eingeklemmt oder verletzt, berichtete die Freiwillige Feuerwehr aus WeiƟbach bei Lofer. Der Unfall ereignete sich bei schlechter Sicht zwischen WeiƟbach und Saalfelden.

