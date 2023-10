Umgekippter Lkw sorgte in Tirol für Totalsperre der Brennerautobahn

Ein umgekippter Lkw in Folge eines Unfalls hat in der Nacht auf Freitag zu einer Totalsperre der Tiroler Brennerautobahn (A13) bei Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) geführt. Der Lkw wurde mit Liquid Natural Gas betrieben.

➤ Mehr lesen: "Letzte Generation" blockierte Zufahrt zum Flughafen Innsbruck

Durch das Kippen auf die Seite wurde der Tank beschädigt und es trat Gas aus. Erst nachdem der Gastank weitgehend geleert war, konnte mit der Lkw-Bergung begonnen werden. Der 55-jährige bulgarische Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt.