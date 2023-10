"Letzte Generation" blockierte Zufahrt zum Flughafen Innsbruck

Menschen der "Letzten Generation" blockierten am Nationalfeiertag die Zufahrt zum Flughafen Innsbruck. Anlass war das Familienfest am Flughafen. “Den Flugverkehr weiterhin zu fördern, bedeutet, am fossilen Alltag festzuhalten und die Klimakrise weiterhin anzuheizen”, begründet Sprecherin Marina Hagen-Canaval die Blockade. Öffentliche Verkehrsmittel hätten während des Protest jederzeit passieren können und auch für eine Rettungsgasse sei gesorgt. gewesen.