Unfall auf Rodelbahn: Zwei Mädchen schwer verletzt

Gegen 14 Uhr fuhren zwei Wienerinnen, 14 und 15 Jahre alt, am Dienstag mit einer Rodel in einer Freizeitanlage in Rabendorf im Bezirk Weiz talwärts. Nach einer Linkskurve stürzten die beiden Mädchen aus bisher unbekannter Ursache aus der Bahn. Die Lenker einer nachfolgenden Rodel, in der ebenfalls Schüler aus Wien saßen, konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten gegen die stehende Rodel der Mädchen.

Schwere Verletzungen

Mit schweren Verletzungen an den Beinen wurden die Wienerinnen nach einer Erstversorgung durch das Rote Kreuz Birkfeld ins LKH Graz geflogen. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Birkfeld laufen.