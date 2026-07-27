Was genau bedeutet „UNESCO-Welterbe“ eigentlich?

Welterbe umfasst Denkmäler, Ensembles und Stätten bzw. Monumente (Weltkulturerbe) sowie Naturgebilde und Naturstätten (Weltnaturerbe) von „außergewöhnlichem universellen Wert“, deren Erfassung, Schutz und Erhaltung durch die Vertragsstaaten nach der Welterbekonvention von der UNESCO unterstützt werden.

Dazu zählen etwa die Freiheitstatue in New York, das Great Barrier Reef vor der australischen Küste, der Grand Canyon in den USA oder die Inka-Stadt Machu Picchu.

Insgesamt stehen auf der Welterbeliste rund 1.250 Stätten in 170 Ländern, davon sind 972 Kultur- und 235 Naturstätten. Weitere 42 Stätten gehören als gemischtes Welterbe sowohl zum Kultur- als auch zum Naturerbe.