Unerwartet starker Rückgang bei Flüchtlingen

Die höchste Anerkennungsquote haben Iraner mit 76 Prozent und Syrer mit 70 Prozent. Somalis werden zu 59 Prozent anerkannt, Afghanen kommen auf 48 Prozent. Schlusslichter in der Nationalitätenreihung sind Kosovaren und Pakistani mit jeweils nur einem Prozent.

Gerade die Kritik an der geringen Anerkennungsquote der Pakistanis lässt man im Innenministerium nicht gelten. Die bevölkerungsreichste Provinz Punjab und die Hauptstadt Islamabad seien als sicher zu bezeichnen.

Laut dem Flüchtlingshifswerk UNHCR leben vier Fünftel aller Flüchtlinge in Entwicklungsländern. Sie bleiben in der Nähe ihrer Heimatländer, um so schnell wie möglich wieder in die Heimat zurückkehren zu können. Und so kommt gerade Pakistan in die Situation, ein Hauptaufnahmeland für Flüchtlinge zu sein. Es beherbergt alleine aus dem benachbarten Afghanistan 1,7 Millionen Flüchtlinge.