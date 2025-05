Unbeständig und kühl: Neue Woche bringt "April-Wetter"

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Unbeständiges Wetter mit wechselhaftem April-Charakter und teils gewittrigen Schauern im Westen und Südwesten.

Temperaturen schwanken stark mit Tiefstwerten von minus zwei bis 13 Grad und Tageshöchstwerten von neun bis 23 Grad.

Ab Donnerstag dichter werdende Wolken und Regen im Norden und Osten, aber trockener und sonniger im Westen und Südwesten.

Die neue Arbeitswoche bringt weiterhin recht unbeständiges Wetter, grad so, als wäre der April zurück. Am Montag werden laut Geosphere Austria im Südosten Wolken überwiegen, sonst scheint zumindest zeitweise die Sonne.

Ab Mittag entstehen Haufenwolken und es sind vor allem im Westen und Südwesten ein paar teils gewittrige Regenschauer zu erwarten. In der Nordhälfte bleibt es am sonnigsten und generell auch trocken. Der Wind weht zum Wochenbeginn schwach bis mäßig, im nördlichen Alpenvorland abschnittsweise recht lebhaft, aus östlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei zwei bis elf Grad, nördlich der Donau wird es punktuell auch leicht frostig, die Tageshöchsttemperaturen erreichen zwölf bis 22 Grad.

Vielerorts wird es am Dienstag zumindest zeitweilig Sonnenschein geben, die meisten Sonnenstunden kommen voraussichtlich in Oberösterreich, im nördlichen Salzburg sowie in Nordtirol abseits der hohen Berge zustande. Im übrigen Österreich gibt es zwischendurch ein paar Wolkenfelder und über den Bergen am Nachmittag stellenweise größere Quellwolken, die sich vereinzelt in Form von kurzlebigen Schauerzellen entladen können. Der Wind weht schwach bis mäßig, hauptsächlich aus Nord bis Ost. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen null bis neun Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 14 bis 22 Grad.

Mittwoch startet meist sonnig Im Südwesten und inneralpin hält sich am Mittwoch anfangs Restbewölkung oder Nebel. Sonst dominiert zunächst der Sonnenschein. Ab Mittag bilden sich einige Quellwolken und nachfolgend ist besonders im Bergland des Westens und Südwestens mit dem einen oder anderen Regenschauer zu rechnen. In den übrigen Landesteilen bleibt es aber trocken. Der Wind kommt schwach bis mäßig, vorzugsweise aus Süd bis Nordwest. In der Früh umspannen die Temperaturen minus zwei bis plus acht Grad, am Nachmittag 16 bis 23 Grad.

Der Westen und Südwesten bieten am Donnerstag trockenes und recht sonniges Wetter. Im übrigen Österreich zeigt sich zunächst noch die Sonne. Schon am Vormittag werden die Wolken jedoch von Norden her rasch dichter und anschließend setzt Regen ein, der am Nachmittag und Abend entlang der Alpennordseite östlich von Salzburg auch kräftiger sein kann. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 1.200 bis 2.200 Meter Seehöhe, wobei sie im Osten am tiefsten ist. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Osten mäßig bis lebhaft, aus West bis Nord, bei Frühtemperaturen zwischen zwei und 13 Grad sowie Nachmittagstemperaturen zwischen 13 und 22 Grad.

Entlang der Alpennordseite von Salzburg ostwärts ist der Himmel am Freitag ganztägig grau in grau und häufig sind Regenschauer einzukalkulieren. Sonst wechseln Wolken und sonnige Phasen einander ab, vor allem ab Mittag gehen ein paar Regenschauer nieder. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1.000 und 1.600 Meter Seehöhe. Besser ist das Wetter in Vorarlberg, im Tiroler Oberland, in Osttirol und Oberkärnten, hier bleibt es trocken und zumindest zeitweise scheint die Sonne. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft, im Osten zum Teil kräftig, aus Nordwest bis Nordost. Die Tiefsttemperaturen betragen ein bis neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen neun bis 18 Grad.