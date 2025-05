Warum Wien am Freitag für die EU Flagge zeigt

Blaue Fahnen mit gelben Sternen und: Wer am Freitag in Wien in eine Bim steigt, wird mit dieser Beflaggung an den Europatag erinnert, der heuer gleich doppelt historisch aufgeladen ist. Einerseits ist Österreich generell seit 30 Jahren Mitglied der Europäischen Union (EU), andererseits jährt sich am 9. Mai die Schumann-Erklärung zum 75. Mal, die den Grundstein zur EU gelegt hat (siehe Artikel unten).

Für Wien ein besonderer Grund zum Feiern. „Von allen großen Metropolen hat Wien am meisten von der EU profitiert“, sagt Patrick Lobis, der seit heuer die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich leitet. „Von der absoluten Randlage ist Wien ins Herz Europas gerückt.“ Zudem würde jeder dritte Arbeitsplatz vom Binnenmarkt abhängen und es gäbe kein größeres Forschungsprojekt in der Stadt, das nicht auch mit EU-Geldern finanziert werde.

Für ein kleines Land wie Österreich ist ein gemeinsames Europa wichtig, ergänzt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). „Wegen des internationalen Wettbewerbs, aber auch wegen des Kriegs Russlands in der Ukraine und die immer unberechenbarer werdenden USA.“