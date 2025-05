Denn den Großteil dieser Milliarden sollen die EU-Staaten selbst aufbringen, Brüssel gibt ihnen dazu quasi nur seinen budgetpolitischen Segen, in dem es die eigentlich strengen Regeln für Budgetdefizit und Staatsverschuldung lockert. Die Hauptstädte müssen diese Lockerung der Schuldenbremse nur in der Brüsseler Zentrale anmelden - und zwar plangemäß bis Anfang Mai. Der erste Eintrag, der tatsächlich einlangte, war der aus Berlin. Eine Reihe kleinerer Länder schloss sich dann in letzter Minute an. Deutschlands nächster Bundeskanzler Friedrich Merz hat schon vor seinem Amtsantritt ein tatsächlich mächtiges Investitionspaket durch den Bundestag in Berlin absegnen lassen. Die noch amtierende Regierung hat in Brüssel die dafür notwendige "Ausnahmeklausel" aktivieren lassen. Damit stehen die Zeichen in Berlin auf Rüstung. Rund eine Billion Euro an zusätzlichen Ausgaben umfassen die Pläne der neuen Regierung für Verteidigung und Infrastruktur.

"Große Entschlossenheit" - aber wo? Gewaltige Rüstungspläne für ein Land, das ohnehin schon mit Abstand die größten Militärausgaben in Europa verzeichnet. Deutschland ist inzwischen - angetrieben durch die Russlands Angriffskrieg in der Ukraine - Nummer vier in der Liste der Staaten mit den größten Rüstungsausgaben. Wo aber bleiben die anderen europäischen Mächte: Frankreich, Italien, oder Spanien? Laut Von der Leyen sei sie überall auf "große Entschlossenheit" getroffen, konkrete Anträge auf mehr Rüstungsausgaben, gerade aus Paris, oder Rom, aber blieben aus. Viele Länder stecken in Defizitverfahren Doch ohne die wird es nicht gehen, schließlich stecken Frankreich und Italien bereits in einem EU-Defizitverfahren. Damit aber braucht man die Zustimmung aus Brüssel, um sich nicht Sanktionen wegen Bruch der Budgetregeln einzuhandeln. In Rom jedenfalls - Italiens Staatsverschuldung liegt bei rund 140 Prozent des BIP - hat man schon klar gemacht, dass man nicht interessiert ist.

Frankreich wiederum drängt darauf, dass das Geld für Rüstung ausschließlich in Europas Industrie fließen dürfe. Länder wie Polen, die auf gute Beziehungen mit Washington mehr Wert legen, wollen durchaus in den USA Waffen kaufen. Umdenken in Berlin beginnt Zu viele Schulden für Rüstung, so fürchten die stark verschuldeten Staaten, könnte ihnen Schwierigkeiten auf den Finanzmärkten einbringen, vor allem hohe Zinsen, wenn man frisches Geld für andere Ausgaben braucht - und die könnten in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sehr bald anstehen.