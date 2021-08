Unbeständig ins Wochenende: Regen und Wolken

Das Wetter bleibt auch am Samstag weiterhin relativ unbeständig. Sonne und Wolken wechseln sich recht verbreitet mit Regenschauern ab. Der Schwerpunkt der Niederschlags- und Schaueraktivität liegt an der Alpennordseite sowie in den nördlichen Landesteilen. Der Süden bleibt hingegen leicht wetterbegünstigt. Am ehesten trocken ist es zwischen Osttirol und dem Burgenland. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Gefrühstückt wird bei sieben bis 13 Grad, wieder nur 14 bis 20 Grad darf man sich am Nachmittag erwarten.

Am aktuellen Wettergeschehen ändert sich am Sonntag in Österreich nur wenig. Es bleibt unbeständig bei einem Mix aus etwas Sonnenschein, vor allem aber in der Osthälfte und vielen dichten Wolken allgemein, die außerdem immer wieder Regenschauer bringen. Nachmittags intensiviert sich schließlich nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden der Niederschlag deutlich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord mit Frühtemperaturen von sieben bis 14 Grad und Tagesmaxima von 15 bis 21 Grad.