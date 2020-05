Umweltkritik an Tiwag-Plänen

Es ist Rückenwind, den sich der Tiroler Landesenergieversorger Tiwag für seine Kraftwerksprojekte im Oberland vom Umweltministerium erhofft. Das muss nun darüber entscheiden, ob die Ausbaupläne von öffentlichem Interesse sind. Die Tiwag hat dazu einen wasserwirtschaftlichen Rahmenplan vorgelegt. Am Montag endete die Frist für Stellungnahmen zu diesem Papier. Mit massiver Kritik ist jene des Umweltdachverbands gespickt. Die Organisation fordert, dass Umweltminister Andrä Rupprechter ( ÖVP) den Rahmenplan nicht anerkennt.

Der Bericht ist nach Ansicht des Umweltdachverbands "völlig veraltet". Von den insgesamt sechs projektierten Kraftwerken sei eines bereits in Bau, von einem habe sich die Landesregierung distanziert und bei zwei weiteren laufe schon die Umweltverträglichkeitsprüfung.

Letzteres ist beim Ausbau des Kraftwerks Kaunertal der Fall. 1,3 Milliarden Euro will die Tiwag in dieses Projekt investieren, das von Seiten aller namhaften Umweltschutzorganisationen massiv kritisiert wird. WWF, Greenpeace und Global 2000 haben zuletzt auch mehrfach die Tiroler Landesregierung zu einem Umkehrschwung aufgefordert. Die Bedenken richten sich unter anderem gegen eine geplante Wasserableitung aus dem Ötztal. Für das Kraftwerk Kaunertal will die Tiwag sich in der Venter und der Gurgler Ache bedienen, die das Wildwasserparadies Ötztaler Ache speisen.