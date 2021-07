Umweltdachverband: "Unsere Nationalparks sind zu klein"

Die Grünen finden es "bedenklich, wie in Österreich mit Natura-2000-Gebieten umgegangen wird". Zum einen, weil die EU-Kommission enormen Nachholbedarf sieht und 220 zusätzliche Schutzgebiete (also eine Verdoppelung) einfordert, damit es nicht zu einer EuGH-Klage kommt – der KURIER berichtete. Zum anderen, weil derzeit auch in bestehende Natura-2000-Areale eingegriffen werde. "Das ist für ein erklärtes Umweltmusterland peinlich", findet Nationalrätin Christiane Brunner.

Konkret sind der grünen Umweltsprecherin zwei Projekte ein Dorn im Auge: Zum einen wird im burgenländischen Forchtenstein ein Natura-2000-Gebiet, das dem Schutz der Zwergohreule dient, in Bauland umgewidmet. Dies sei notwendig, "um Jungfamilien leistbare Bauplätze zur Verfügung stellen zu können", betont Bürgermeisterin Friederike Reismüller (SP). Zum anderen soll mit Genehmigung des Landes NÖ in Ferschnitz an der Ybbs ein Wasserkraftwerk gebaut werden – ebenfalls mitten im Natura-2000-Gebiet.