Umstrittenes Projekt Heumarkt: Tojner kontert mit weiterem Schachzug

Heftige Einwände gegen Verfahren

Tojners Immobilienfirma Wertinvest hält das Bundesverwaltungsgericht in diesem Fall für unzuständig. So sei eine Einzelfallprüfung nie beantragt worden. Außerdem munitionierte sich Wertinvest mit zwei gutachterlichen Expertisen aus. Diese besagen, dass "die Durchführung des Verfahrens am BVwG gesetzwidrig ist, weil keine gesetzliche Grundldlage für ein Einzelprüfverfahren besteht". Zugleich wurde vorgebracht, dass jede klagende Partei das Recht auf den gesetzlichen Richter hat.

"Das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz (Artikel 83 Abs. 2 B-VG) gibt dem Einzelnen das Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter. Das Gesetz legt nach sachlichen und örtlichen Kriterien (etwa nach dem Wohnsitz des Beklagten) fest, welches der 166 österreichischen Gerichte zur Entscheidung einer konkreten Sache zuständig ist", heißt es dazu auf der Homepage des Justizministeriums. "Innerhalb des zuständigen Gerichts bestimmt die sogenannte Geschäftsverteilung nach objektiven und sachlichen Kriterien, welcher Richter den Fall bearbeitet. Diese Geschäftsverteilung wird von einem Richtersenat jeweils für ein Jahr im Vorhinein festgelegt. Dieses Verfahren schließt sachfremde Einflüsse auf die Auswahl des für die einzelne Rechtssache konkret zuständigen Richters aus."

Der Fall wird u.a. in diesem Zusammenhang später beim Verwaltungsgerichtshof landen.