Umstrittene Plastiktaschen-Pflicht bei Ariana Grande Konzert

Mehr als 15.000 Fans freuen sich auf das Konzert von Popsternchen Ariana Grande in zwei Wochen. Die Amerikanerin gastiert am 3. September mit ihrer „Sweetener“ Welttournee in der Wiener Stadthalle. Für 86,60 bis 157,10 Euro pro Ticket ist man live dabei. Worüber viele Fans beim Kauf der Karten aber nicht Bescheid wussten, sind die äußerst strengen Sicherheitsbestimmungen, die bei diesem Konzert gelten.

Die Veranstalterfirma Live Nation erlaubt nämlich keine herkömmlichen Handtaschen. In einem Sicherheitshinweis, der am Dienstag veröffentlicht wurde, heißt es: Die Taschen müssen 100 % durchsichtig/transparent sein und aus Plastik, Vinyl oder PVC bestehen. Außerdem dürfen die Behältnisse nicht größer als 30,5 mal 15 mal 30,5 Zentimeter groß sein. Als Handtaschen empfohlen werden in dem Piktogramm durchsichtige Gefrierbeutel (maximal drei Liter, Anm.).