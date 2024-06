Umfrage: Sommerferien als große Belastung für Eltern

Schulferien sind oft nur für die Kinder ein Anlass zur Freude. Was viele Eltern schon aus eigener Erfahrung wissen, wurde nun durch die Ergebnisse einer Elternbefragung im Zuge der AK-Schulkostenstudie bestätigt.

Dabei kam klar heraus, dass die Ferien eine finanzielle und organisatorische Herausforderung bedeuten, die von den Familien zumeist privat zu bewältigen sind. Kein Wunder, schließlich stehen den - in den meisten Fällen - fünf Urlaubswochen berufstätiger Eltern insgesamt 14 Ferienwochen schulpfichtiger Kinder gegenüber. Nicht nur ist das eine organisatorische Mammutaufgabe, es kann auch ins Geld gehen.

„Jedes Kind und alle Jugendlichen sollen sich in den Ferien erholen und sich abseits des schulischen Lernens auf die eigenen Interessen konzentrieren können. Die Befragung zeigt uns aber, dass das nicht jeder und jede kann, denn wieder ist entscheidend, wie dick das Geldbörserl der Eltern und Großeltern ist“, sagt dazu Korinna Schumann, Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende des ÖGB.

81 Prozent der befragten Eltern gaben an, die Sommerferien bereits durchgeplant zu haben. Dabei zeigte sich folgendes Bild:

Um die Lücken, die beim Betreuungsnetz aus Großeltern und Großfamilie bleiben, zu schließen und nicht allzu sehr auf kostspielige Fremdbetreuung ausweichen zu müssen, konsumieren Eltern oft einen Großteil ihres Jahresurlaubs in den Sommerferien und jonglieren mit der Arbeit.

Jeder dritte verlegt seinen Arbeitsplatz in den Sommerferien vorübergehen auch ins Homeoffice, um die Kinder zu betreuen. Aller Bemühungen zum Trotz geht es sich dennoch oft nicht aus: jeder zehnte Elternteil gibt an, in Ferienzeiten die Arbeitszeit reduzieren zu müssen.

„Eltern müssen in den Ferien oft abwechselnd Urlaub und Zeitausgleich nehmen oder parallel zum Homeoffice die Kinder versorgen, damit die gesamte Ferienzeit abgedeckt werden kann. Das ist weder fair noch sinnvoll“, sagt Schumann.