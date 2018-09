Umfrage: Expats finden Österreicher unfreundlich

Eine Umfrage unter 8.000 Teilnehmern aus 68 Zielländern hat ergeben: Expats in Österreich, also für von Firmen ins Ausland entsandte Mitarbeiter, sind mit ihrer Lebensqualität und dem Familienleben in der Alpenrepublik überaus zufrieden. Allerdings fällt es ihnen weiterhin schwer, österreichische Freunde zu finden und die Landessprache zu lernen, wie die "Expat Insider 2018 Studie" ergab. Und: Wie schon im letzten Jahr ist Österreich eines der unfreundlichsten Länder.

Von allen 68 Ländern liegt Österreich in der Umfrage an fünfter Stelle in Sachen Lebensqualität. Fast alle Expats in Österreich (97 Prozent) sind mit der hohen Qualität der Umwelt zufrieden und mehr als neun von zehn (91 Prozent) beschrieben ihre neue Heimat als friedlich. Außerdem halten 81 Prozent die Kosten im Gesundheitsbereich für erschwinglich, während sich weitere 87 Prozent mit der Qualität der medizinischen Versorgung in Österreich zufrieden zeigten.

Die Alpenrepublik ist aber nicht nur ein Idyll für Expats. Fast die Hälfte (48 Prozent) betrachtet es als Herausforderung, Freundschaften mit Österreichern zu schließen (verglichen mit 36 Prozent der Befragten weltweit). Österreichs schlechte Resultate im Bezug auf die Freundlichkeit der Einheimischen (65. Platz von 68 Ländern) tragen ebenfalls dazu bei - nur Schweden, Saudi-Arabien und Kuwait schnitten hier noch schlechter ab. 2017 fand sich Österreich sogar auf dem vorletzten Platz (Rang 64 von 65) wieder. "Die mangelnde Freundlichkeit der Österreicher, sogar dann, wenn man versucht, ihre Sprache zu sprechen, macht es nicht unbedingt leichter, sich zu integrieren," stellte ein Expat aus Portugal fest.