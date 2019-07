Umfrage: Der Wolf bleibt weiter "mehrheitsfähig"

Auch der renommierte Verhaltensforscher Kurt Kotrschal fordert mehr Sachlichkeit: „Das größte Problem ist doch, dass wir Menschen die Natur ausschließlich als Wirtschaftsraum sehen, in dem alles entfernt werden soll, was das Wachstum behindern könnte. Dabei wird übersehen, dass Beutegreifer wie der Wolf eine wertvolle Bereicherung für Ökosysteme sind. Als ,Gesundheitspolizei' sorgen sie für einen vitalen Wildbestand und eine ausgewogene Kleintierfauna, weil sie helfen, Füchse oder Goldschakale in Schach zu halten.“ Was die Nützlichkeit des Wolfes anbelangt, stimmen dieser Ansicht 83 Prozent der Österreicherinnen und Österreichern zu.