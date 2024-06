Studenten aus Ukraine von Studiengebühren befreit

Die entsprechende Ausnahmeregelung in der Studienbeitragsverordnung wird von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) erneut verlängert, hieß es in einer Aussendung. Die Unis und PH erhalten den dadurch entstehenden Fehlbetrag vom Ministerium ersetzt.

"Denn auch nach 2,5 Jahren ist leider kein Ende des Ukrainekriegs abzusehen", begründete der Minister die Entscheidung. Bereits seit dem Sommersemester 2022 sind ukrainische Studierenden, die an einer der 22 öffentlichen Universitäten oder der 14 Pädagogischen Hochschulen (PH) in Österreich eingeschrieben sind, von dieser Studienbeitragspflicht befreit.

Durch die entsprechende Novelle der Studienbeitragsverordnung, die Polaschek am Freitag in Begutachtung geschickt hat, sparen sich die Ukrainer und Ukrainerinnen 726,72 Euro pro Semester. So viel fällt normalerweise für Drittstaatsangehörige pro Semester an, das Doppelte des regulären Studienbeitrags.