Uhrmacherstand braucht dringend Nachwuchs

Weil mechanische Uhren trotz Smartwatches und Digitaluhren nicht aussterben, sondern sogar mit dem Alter an Wert gewinnen, braucht es dafür Experten. Der heimische Markt verlangt nach Nachwuchs. Und der wird größtenteils in der einzigen Uhrmacherfachschule Österreichs in Karlstein im nördlichen Waldviertel ausgebildet.

Doch die Schülerinnen und Schüler fehlen. „In den letzten Jahren haben wir immer zwischen zehn und zwölf Uhrmacher und Zeittechniker ausgebildet, für nächstes Jahr stehen wir erst bei sechs Anmeldungen“, sagt Werkstättenleiter der Uhrentechnik der HTL Karlstein, Andreas Schlüter.

International gefragt

Die Absolventinnen und Absolventen der vierjährigen Ausbildung, die meist direkt im Anschluss den Meisterkurs anhängen, werden laut Branchensprecher Figl am Arbeitsmarkt mit offenen Armen empfangen – auch am internationalen. „Viele gehen in die Schweiz oder nach Glashütte in Deutschland, den Zentren der Uhrmacherkunst“, erzählt er, aber auch nach Amerika, wo es keine entsprechende Ausbildung gibt.