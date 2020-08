Überraschend: Hohes Sicherheitsgefühl trotz Corona

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat offenbar keine negative Auswirkung auf das allgemeine Sicherheitsgefühl in Österreich, ganz im Gegenteil: Mehr als 97 Prozent der Bevölkerung geben in einer Umfrage (im Auftrag des BMI durch MAKAM-Research, 1511 Befragte) an, sich in ihrer unmittelbaren Wohn-Umgebung sicher zu fühlen. Fast identische Werte gibt es viele Sicherheitsgefühl im ganzen Land.

Das ist ein neuer Rekordwert und wohl sehr ungewöhnlich mitten in der Wohlstand der wohl größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.