Übermüdet und nicht angeschnallt: Alltag im LKW

Gurtmuffel

Für ein Thema sensibilisieren will auch die Asfinag. So hat sie heute, Dienstag, eine Aufklärungs-Kampagne gestartet. Grund: Fast ein Viertel der Lenkerinnen und Lenker von Schwerfahrzeugen schnallt sich nicht an.

Gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit und der Bundessparte Verkehr der Wirtschaftskammer soll verdeutlicht werden, wie groß das Risiko bei einem Unfall ohne Gurt ist.

Im Jahr 2022 etwa wurden auf Autobahnen und Schnellstraßen mehr als 300 Lkw-Lenkerinnen und -Lenker bei Unfällen verletzt, neun Personen erlitten sogar tödliche Verletzungen. Mit ein Grund dafür ist auch die mangelnde Disziplin bei der Verwendung des Sicherheitsgurtes.