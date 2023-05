Lkw-Fahrer tot auf Tiroler Parkplatz gefunden, Verdächtiger festgenommen

Am Sonntagmorgen wurde auf einem Autobahnparkplatz in Zirl die Leiche eine Mannes gefunden. Laut Tiroler Tageszeitung befand sich der Tote in einem Klein-Lkw mit polnischem Kennzeichen. Er war blutverschmiert, die genaue Todesursache ist noch unklar. Neben dem Fahrzeug parkte ein weiterer Lkw, in dem sich ebenfalls ein blutverschmierter Mann befand. Ob auch er verletzt war, ist bisher unklar.

Die Polizei dürfte ihn allerdings für verdächtig halten - er wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt Tirol ist derzeit mit ersten Erhebungen und der Sicherung der Spuren beschäftigt. Erste Erkenntnisse könnte es im Lauf des Sonntagsnachmittags geben.