Überhitzter Wohnmarkt: Jeder dritte Student in Innsbruck wohnt in WG

Ein Grundstück, das derzeit im Fokus für den Bau eines neuen Wohnheims steht, liegt indes im Randbereich. Und zwar zwischen den östlichen Stadtteilen Reichenau und Olympisches Dorf.

„Standorte, die weiter entfernt sind, können trotzdem punkten. 0815 wird es nicht sein können“, sagt Weidner. Gebot der Stunde ist es etwa, „ein Freiheitsgefühl in Studentenheimen zu ermöglichen“, erklärt Reimair in Bezug auf die oft starren Regeln in bestehenden Einrichtungen.

Plätze in Wohnanlagen

Willi stellt aber klar, dass auch Mischformen denkbar und gewünscht sind und Studenteneinheiten auch in Wohnanlagen integriert werden sollen. Und über allem steht natürlich die Preisfrage. „Für uns ist die Obergrenze 400 Euro pro Zimmer“, sagt der Bürgermeister. Unter diesen Voraussetzungen sollen in einem nächsten Schritt Betreiber gefunden werden, „die diese Dinge umsetzen“.