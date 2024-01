Übergriffe am Wörthersee: Vergewaltigungsprozess in Klagenfurt gestartet

Wegen Vergewaltigung haben sich am Freitag zwei Männer, 28 und 34 Jahre alt, am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Der russische und der bosnische Staatsbürger sollen vergangenes Jahr auf Booten am Wörthersee zwei jugendliche Mädchen missbraucht haben.

Die beiden Männer gaben zwar sexuelle Handlungen zu, bekannten sich aber nicht schuldig - alles sei freiwillig gewesen, vielmehr sei die Initiative von den Mädchen ausgegangen.

Die beiden Männer waren mit einem Elektroboot auf dem See unterwegs, als sie auf ein anderes Boot, besetzt mit vier jugendlichen Freundinnen, trafen.