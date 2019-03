Über Stock und Stein bis nach China

Dennoch fuhr er los. Zuerst entlang des Rabnitzbaches, dann durch die Länder des Balkans bis zur bulgarischen Schwarzmeerküste, dem ersten Meilenstein seiner bis dahin vier Wochen dauernden Reise. In der Türkei – Schmidt war bereits rund 3.000 Kilometer unterwegs – wurde seine mentale und physische Leidensfähigkeit zum ersten Mal auf eine richtig harte Probe gestellt: Tagelang musste der gelernte Techniker sein vollbepacktes Fahrrad extreme Steigungen hochschieben und rasante Bergabfahrten meistern, um nach Georgien zu gelangen. „Das war aber noch nichts im Vergleich zu den 500 Wüstenkilometern durch Usbekistan, dem fünf Kilometer langen Tunnel ohne Belüftungssystem in Tadschikistan oder der Überquerung des 4.365 Meter hohen Kulma Pass, über den ich nach China eingereist bin“, sagt der Burgenländer.

Warum er sich diese Reise angetan hat, erklärt er so: „Ich war von früher Kindheit an von fremden Kulturen fasziniert. Das Fahrrad hab‘ ich gewählt, weil es eine ganz andere Wahrnehmung der Umgebung ermöglicht. Ich wollte wissen, wie sich Länder, Landschaften und Menschen auf dem Weg nach Osten verändern. Mit dem Fahrrad reist man relativ langsam, kann also diese Übergänge und Veränderungen intensiver wahrnehmen. Außerdem gibt es kein besseres Ausdauertraining, als täglich 6 bis 10 Stunden am Fahrrad zu sitzen“, erzählt Schmidt.