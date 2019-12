Über die Liebe einer Wienerin zu toten Krabblern

Frau Doktor Winkler kommt gerade aus Modena. Im Koffer hat sie Käfer, Spinnen, Falter. In einer Altbauwohnung im 18. Wiener Gemeindebezirk befindet sich das einzige entomologische Fachgeschäft Österreichs. Ein Geschäft also für alles, was mit Insektenforschung zu tun hat, und hier wird Hildegard Winkler nun ihren Koffer auspacken.

Die Spinnen, Käfer und Schmetterlinge, die sie auf einer italienischen Fachmesse erstanden hat, warten nun auf Käufer. Heute sind darunter weniger Forscher als früher, sondern hauptsächlich Künstler und Menschen, die sich Insekten zu Dekozwecken an die Wand hängen.