Über 7.000 Unterschriften für das Kärntner Seenvolksbegehren

„Es ist das erste Volksbegehren in Kärnten seit mehr als 30 Jahren.“ Walter Polesnik holt sichtlich stolz einen Flyer aus seiner Ledertasche. Zwei Jahre lang wurden Tausende Unterstützungserklärungen gesammelt. Kommenden Montag wird ein Ansuchen bei der Kärntner Landesregierung gestellt. Nachdem der bürokratische Prozess abgeschlossen ist, steht dem Volksbegehren im nächsten Jahr nichts im Wege. Das Ziel ist klar: mehr See für alle. „Die öffentlichen Seegrundstücke gehören uns allen,“ so Gerhard Godescha, neben Polensik der zweite Initiator. Der Ausverkauf von Seeufergrundstücken habe in der letzten Zeit rapide zugenommen. Damit sahen sich die beiden zum Handeln gezwungen.