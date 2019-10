Am Wörthersee werden die letzten “Sommertage“ genossen

Bei aktuell 17,2 Grad Wassertemperatur bietet der Sprung in den See eine angenehme Erfrischung.

Während sich die Nebelschleier gegen 10 Uhr Vormittag lichten, kann man einen Pensionisten beobachten, wie er im See seine Runden dreht. Der Holländer gehört praktisch zum Stamminventar an einem kleinen Seezugang neben dem alten Holzstüberl Schamandra.

Einer der lebenden Beweise für die Strophe des Songs „Jetzt ist Sommer“: „Egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.“ Der Senior meint dazu nur „die Routine hält mich jung.“ Anrainer bestätigen, dass der Herr oft noch im Jänner seine Runden im See dreht.