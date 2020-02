Tödlicher Sturz war der zweite Vorfall binnen weniger Monate

Der tragische Tod der jungen Frau am Samstagabend in der U6-Station Am Schöpfwerk lässt viele besorgt zurück. Es stellt sich die Frage, wie die 31-Jährige in den Spalt zwischen Bahnsteig und U-Bahn geraten konnte.

Dass dies relativ leicht passieren kann, zeigt ein ähnlicher Fall, der sich erst Mitte November vergangenen Jahres abspielte. Auch damals war es eine Station der U6. Denn nur bei dieser Linie sind die Waggons getrennt.

Offener Schienbeinbruch