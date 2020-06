Hypo, Seenkauf, HCB – Kärnten hat in Sachen U-Ausschüsse im Bundesländervergleich deutlich die Nase vorne. Nun will das südlichste Bundesland mit dem neuen U-Ausschussgesetz eine Vorreiterrolle einnehmen – mit deutlicher Stärkung der Minderheitenrechte, der Möglichkeit der Opposition, den Vorsitzenden zu stellen und der gesetzlichen Verpflichtung zu einem objektiven Abschlussbericht.

Die Landtagsklubs der Kärntner Regierungskoalition gaben am Donnerstag bekannt, dass sie sich auf ein neues U-Ausschussgesetz geeinigt hätten. Herwig Seiser ( SPÖ), Barbara Lesjak (Grüne) und Markus Malle ( ÖVP) sprachen von einem "Meilenstein". Dieser werde hinsichtlich Stärkung der Minderheitenrechte für andere Bundesländer Vorbildwirkung haben, glaubt Lesjak. So wird künftig das Einsetzen eines U-Ausschusses durch den Antrag von einem Viertel der Abgeordneten im Landtag möglich sein. Diese Regelung ist ansonsten nur in Salzburg zu finden. In der Steiermark, Tirol oder Wien ist beispielsweise das Einverständnis von rund einem Drittel der Abgeordneten notwendig.

Weiters muss der Vorsitzende eines U-Ausschusses in Kärnten nach der Novellierung zwingend einer der neun beteiligten Abgeordneten (im Landtag sitzen 36 Abgeordnete, Anm.) sein. "Damit geht unser Gesetz sogar weiter als jenes des Bundes. Dort führt der Parlamentsdirektor den Vorsitz", führte Malle aus. "Bald hat auch die Opposition das Recht, den Vorsitzenden zu nominieren", ergänzte Seiser, der das Gesetz als "Indiz für die Abschaffung des Proporzes in Kärnten" wertet.