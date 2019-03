Tulln: Aus Landesfeuerwehrschule wird Sicherheitszentrum

Darüber hinaus wird die gesamte Ausbildung für rund 98.000 Feuerwehrleute auf neue Beine gestellt. In Zukunft soll das Landesfeuerwehrkommando alleinig für Fachkenntnisse zuständig sein. Das sei sinnvoll, weil es die Einsatzkräfte selbst seien, „die am besten ihr Wissen und ihre Einsatzerfahrung weitergeben können“, schildert der für das Feuerwehrwesen zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Konkret heißt das: Während das Landesfeuerwehrkommando die Ausbildung organisiert, ist das Land Niederösterreich für die Ausbildungsstätte und das Personal in Tulln verantwortlich. Diese Aufgabenverteilung soll die Zusammenarbeit effizienter und schneller machen, ist Niederösterreichs Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner überzeugt.

Geplant sind neue Kursangebote, attraktivere Lehrgangszeiten, anrechenbare Erwachsenenbildung oder eine neue Disponentenausbildung für das neue Alarmierungssystem „Elkos“, das in Kooperation mit dem Innenministerium installiert wird. „Durch die Neuausrichtung bekommt der Landesfeuerwehrverband mehr Einfluss auf die Ausbildung“, sagt Fahrafellner. Außerdem soll durch die Forschung im Bereich Brandschutz der Standort Tulln bundesweit eine Führungsposition übernehmen.