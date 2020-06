Tschetschenen mit illegalen Waffen auf A2 gestoppt

Illegale Waffen und eine große Menge Medikamente hat die Polizei am Freitagabend bei einer Kontrolle auf der Südautobahn (A2) in der Oststeiermark aus dem Verkehr gezogen. Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz hielten den Pkw zweier Tschetschenen an und führten eine Intensivkontrolle durch.

Im Unterboden des Fahrzeugs hatten die beiden Männer fünf illegale Pistolen Kaliber 9 Millimeter versteckt. Die Waffen waren mitsamt leeren Magazinen in Aluminium und Plastikhüllen verpackt, um bei einer Kontrolle mit Sprengstoffspürhunden nicht aufzufliegen. Die Medikamentenpackungen wiederum fanden die Ermittler in anderen Hohlräumen des Pkw. Einer der Männer hatte außerdem eine größere Menge Bargeld bei sich.

"Wir gehen davon aus, dass die Waffen und die Arzneimittel für den tschetschenischen Markt bestimmt waren", sagt Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. Um welche Medikamente es sich genau handle, sei noch nicht bekannt. Sie wurden ebenfalls illegal erworben.