Trio stahl 300.000 Euro in Kleingeld aus Zeitungskassen

Es ist ein Bild wie aus den Lustigen Taschenbüchern: 50.000 Euro in Münzen haben laut Polizei drei Angestellte eines Medienunternehmens in ihren Wohnungen in Salzburg-Stadt gehortet. Der "Geldspeicher" wurde mit Kleingeld aus Zeitungskassen bestückt. Die zwei Männer im Alter von 24 und 54 Jahren und ihre 42-jährige Kollegin waren für die Entleerung der Zeitungskassen für ganz Westösterreich zuständig. Sie bekamen die Kassen angeliefert, öffneten sie, zählten die Einnahmen und führten sie ab. Allerdings soll das Trio beinahe täglich Geld abgezweigt und die Beute in Stoffsäcken aus dem Haus geschmuggelt haben. Über die Jahre dürften so insgesamt 300.000 Euro zusammengekommen sein.