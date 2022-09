Traunsee, Heimat der traurigen Riesen und gefährlichen Schwäne

Meine Lieblingstiere am Traunsee waren ja immer die Steckerlfische. Ich bevorzuge dafür die Fischbrathütte Altmünster, aber das ist bestimmt eine Glaubensfrage. Die 2016 verstorbene Grünbergwirtin Ingrid Pernkopf, die ich über ihre wunderbaren Knödelkochbücher kennengelernt habe, ist mit mir einmal von ihrem Gasthaus am Ostufer des Sees hinüber nach Altmünster zur Steckerlfisch-Station gefahren. Arglos stieg ich damals zu ihr ins Motorboot und dachte, die liebe ältere Dame im Dirndl wird mit mir gemütlich spazieren fahren. Binnen weniger Sekunden schien das Boot senkrecht im Wasser zu stehen. Vielleicht habe ich deshalb den Altmünsterer Steckerlfisch in besonderer Erinnerung. Ich war so dankbar, ihn noch erleben zu dürfen.