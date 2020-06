Traum geplatzt: Forscherpaar im Pazifik in Seenot

Am 26. Juli brachen Irene H. (28) aus Kalham, Oberösterreich , und ihr Lebensgefährte Christian E. (34) aus Kaisersdorf, Burgenland , von Französisch Polynesien mit ihrer Segeljacht „Gobo“ zur Durchquerung des südlichen Pazifiks auf. Kurz darauf die erste Panne: Motor überhitzt, Wasserpumpe kaputt. Der Trip wurde fortgesetzt, fand aber am Dienstagfrüh ein jähes Ende: Das Paar geriet etwa 400 Kilometer östlich von Amerikanisch-Samoa in Seenot und wurde von Fischern gerettet.