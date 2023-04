Transitgipfel in Tirol: Mehr Symbol- als Wirkkraft zu erwarten

Zumindest atmosphärisch wird am heutigen Mittwoch auf der Festung Kufstein in Tirol an der Grenze zu Bayern vielleicht ein neues Kapital aufgeschlagen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reist an, um mit den Landeshauptleuten von Tirol und Südtirol, Anton Mattle (ÖVP) und Arno Kompatscher (SVP) ein Bekenntnis zur Schaffung es „Lkw-Slotsystems“ zu unterzeichnen.

Bislang kam von Söder abwärts aus der CSU stets nur Kritik an allen Bemühungen Tirols, den überbordenden Lkw-Transitverkehr – 2,48 Millionen Laster waren es 2022 – durch das Bundesland zu drosseln.

Umstrittene Bremse

Es sind vor allem die Lkw-Blockabfertigungen von Tirol, die den Unmut beim Nachbarn befördern. An besonders verkehrsträchtigen Tagen dürfen dabei bei der Kufsteiner Grenze nur 250 Lkw pro Stunde nach Tirol von Bayern einfahren.