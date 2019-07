Transit-Streit: Viele Pläne, noch keine Maut

Und sie wird es auch im Sommer bleiben. Platter macht deutlich, dass er auf diese „Notmaßnahmen“ besteht, solange es keine Entlastung gibt. Er werde „keinen Millimeter“ abweichen. Bei der Pressekonferenz mit Scheuer, dessen österreichischen Amtskollegen Andreas Reichhardt und dem bayerischen Staatsminister Hans Reichhart räumt er aber ein, dass Bewegung in die verfahrene Situation gekommen sei.

Deutschland habe eine Anhebung der Lkw-Maut von München bis zur Tiroler Grenze zugesagt. Diese sogenannte Korridormaut will man gemeinsam bei der EU-Kommission erreichen. Das soll noch im August passieren. Es gehe darum, „Wegekostenregelung so zu verändern, dass Verkehrskorridore – das muss nicht nur der Brenner sein – mehr Kostenwahrheit haben, was die Bemautung betrifft – das ist im Ergebnis eine Verteuerung“, sagt Reichhardt.

Die Brennerroute gilt als der günstigste Übergang von Nord nach Süd. Eine Forderung, die von der bayerischen Seite angesprochen wird: Die Abschaffung des Dieselprivilegs in Österreich. Also die Anhebung des günstigen Dieselpreises für Lkw. Platter, der dies selbst schon einmal andeutete, betont, dass nicht er in dieser Frage entscheiden könne, sondern das Finanzamt. Mit Blick auf die Übergangsregierung gehe er nicht davon aus, dass eine Entscheidung getroffen werde. „Das kann nur in einem Regierungsprogramm berücksichtig werden.“ Was nach dem Krisentreffen noch kommen soll, steht in einem Zehnpunkteplan: Etwa der Ausbau der rollenden Landstraße, um den Schwerlastverkehr auf die Schienen zu bringen. Oder das Ersetzen der Blockabfertigungen durch ein gemeinsames neues elektronisches Dosiersystem für den Lkw-Verkehr - es muss noch entwickelt werden.